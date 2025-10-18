Piastri, Norris y Alonso, fuera de carrera a las primeras de cambio

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- Los dos McLaren del australiano Oscar Piastri -líder del Mundial- y el inglés Lando Norris -segundo, a 22 puntos- quedaron fuera de combate al tocarse nada más darse la salida en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el que también se tuvo que retirar el doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin).