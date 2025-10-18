Rovanperä llega líder al último día tras el abandono de Ogier

Rovanperä, campeón mundial en 2022 y 2023, llega a la jornada final con una ventaja de 36.3 segundos sobre el estonio Ott Tänak (Hyundai i20), de 44.7 sobre el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), y de 58.3 sobre el japonés Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris).

Tras el abandono de Ogier y con este resultado Evans pasaría a liderar el Mundial de pilotos por delante de Rovanpera y el francés bajaría al tercer puesto con dos rallys para por disputarse (Japón y Arabia Saudí).

La pobre agarre de los tramos marcó un comienzo traicionero de la etapa más larga de la duodécima y antepenúltima cita del Mundial. Rovanperä, que empezó el día a sólo 6 décimas de Ogier, se puso en cabeza en la primera especial, antes de que el ocho veces campeón del mundo y líder del certamen se retirara en la siguiente.

El coche de Ogier subviró en una sección cubierta de hojas a alta velocidad y chocó contra un árbol, lo que causó graves daños en la parte delantera izquierda de su GR Yaris Rally1 en un impacto de 10 G. Tanto él como su copiloto, Vincent Landais, salieron ilesos, pero el incidente recordó al accidente que puso fin al rally de Ogier en la misma prueba el año pasado.

Toyota sigue ocupando tres de las cuatro primeras posiciones y se mantiene firme en su camino para asegurarse el título de constructores de 2025 este fin de semana, para lo que solo necesita evitar un revés importante en las cuatro especiales restantes.