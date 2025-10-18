Sainz: "Ha sido una buena carrera; los Ferrari eran rápidos, pero los he mantenido a raya"

"No ha sido la mejor salida; teníamos la linea exterior en la curva 1", explicó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, nada más bajarse de su FW47 en Austin, donde fue tercero, por detrás del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que ganó, y del inglés George Russell (Mercedes), que concluyó segundo.
"Ha sido una buena carrera, en la que he tenido buen ritmo. Los Ferrari (el inglés Lewis Hamilton fue cuarto y el monegasco Charles Leclerc, quinto) eran rápidos, pero los he mantenido a raya; y sí que sabe muy rico", comentó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 28 podios en la categoría reina, dos de ellos en este circuito, en el que el año pasado acabó segundo.
Asimismo, Carlos acabó segundo el sprint disputado en este circuito el año pasado.
"Hemos tenido algo de suerte y últimamente nos han dejado de pasar cosas", comentó Sainz, en buena racha desde que en Azerbaiyán lograse, el penúltimo domingo de septiembre, su primer podio con Williams, al acabar tercero.
"Estoy contento por demostrar lo que podemos hacer como equipo. No estamos a la altura de los mejores, pero estamos ahí, en la batalla; y me encanta verlo", añadió Sainz este sábado en el COTA.