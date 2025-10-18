Sainz: "Ha sido una buena carrera; los Ferrari eran rápidos, pero los he mantenido a raya"

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que acabó tercero este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) que "ha sido una buena carrera", en la que "los Ferrari (que acabaron justo por detrás) eran rápidos", pero que los pudo "mantener a raya".