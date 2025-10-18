Automovilismo

Verstappen firma la 'pole' en Austin; donde Sainz sale noveno y Alonso, décimo

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador la prueba sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas); donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán noveno y décimo, respetivamnte.

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 19:25
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

Verstappen, de 28 años, logró su cuadragésima séptima 'pole' en la F1 -la séptima del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, 291 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 297 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá tercero este domingo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre Norris y 55 respecto a Verstappen- se quedó a 574 milésimas de 'Mad Max' y saldrá sexto en Austin.