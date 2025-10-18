Verstappen ganó el accidentado sprint de Austin, que Sainz concluyó tercero

Verstappen, de 28 años, que salía desde la 'pole', se impuso por delante del inglés George Russell (Mercedes) y del español Carlos Sainz (Williams), séptimo en parrilla y que concluyó la prueba corta en tercera posición.

Los dos McLaren del australiano Oscar Piastri -líder del Mundial- y el inglés Lando Norris -segundo, a 22 puntos- quedaron fuera de combate al tocarse nada más darse la salida, después de la primera de las 20 curvas de la pista texana. Idéntica (mala) suerte corrió el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), sexto en parrilla, que se tocó en la misma zona con el Kick Sauber del alemán Nico Hülkenberg y también tuvo que abandonar la carrera corta.

Piastri, con 336, sigue liderando el Mundial con 22 puntos de ventaja sobre Norris; y Verstappen permanece en el tercer puesto general, aunque ahora a 55 puntos del australiano.

La carrera acabó con un segundo coche de seguridad en pista, tras otro accidente, de nuevo en la curva 1, protagonizado por el canadiense Lance Stroll -compañero de Alonso- y el francés Esteban Ocon (Haas), que tampoco acabaron una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó, gracias a los abandonos, en decimoquinta posición..

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La calificación para la carrera de este domingo se disputará a partir de las cuatro de la tarde (las once, en horario peninsular español: las 21.00 horas GMT).