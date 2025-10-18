Verstappen: Tardé algo en coger ritmo después del 'safety' pero lo importante es que gané

"Sí, la salida fue muy buena", comentó, nada más bajarse del coche el astro neerlandés, de 28 años, que el viernes firmó por décima vez una 'pole' para una prueba corta de Fórmula Uno y que este sábado logró su decimotercera victoria en una carrera de este tipo.

"Luego hubo un coche de seguridad, a causa del incidente en la primera curva (en la que abandonaron los McLaren del australiano Oscar Piastri -líder del Mundial- y el inglés Lando Norris -segundo-; así como el doble campeón mundial español Fernando Alonso, de Aston Martin). Y después me costó unas cuantas vueltas, después de que se fuese el 'safety car', en coger un ritmo decente; así que tenemos que averiguar cuál fue el motivo de ello", explicó el astro neerlandés este sábado en la pista en la que ganó los Grandes Premios de 2021, 2022 y 2023.

"Sin embargo, ganamos la carrera, que, por supuesto, es lo más importante", afirmó Mad Max', con 67 victorias -tercera marca histórica- y 46 'poles' en la categoría reina.

"Aunque, por supuesto, ya estamos pensando en mañana. Creo que tenemos que ser un poco mejores a la hora de preparar la carrera, para poder luchar con los McLaren, porque no hemos visto nada de ellos", declaró Verstappen este sábado, tras ganar la prueba corta de Austin.

Posteriormente, tras la cronometrada principal, en la que elevó la presión sobre los McLaren -Norris sale segundo y Piastri, sexto- marcando el mejor tiempo en cada una de las tres rondas, el súper-depredador neerlandés mostró su satisfacción tras un sensacional sábado.

"En cada ronda, el coche se notaba fuerte", afirmó. "Aunque fue complicado, a causa del viento y del calor".

"La primera vuelta de la Q3 fue buena, aunque no pude ejecutar un último intento", explicó 'Mad Max'. "Sin embargo me bastó; y ha sido un gran resultado", comentó, tras la calificación, el ídolo deportivo de los Países Bajos.