Verstappen: Tardé algo en tomar ritmo después del 'safety', pero lo importante es que gané

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que ganó la prueba corta del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) que tardó "algo en tomar el ritmo", pero que "lo importante es que" logró el triunfo.