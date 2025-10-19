Alex Márquez, cuarto en Phillip Island, "en paz" consigo mismo

"He acabado y he dicho, 'no había más', he dado mi ciento por ciento en cada vuelta y he hecho el máximo que tenía, pero no ha sido un fin de semana fácil y creo que hoy hemos dado un paso muy bueno hacia delante", reconoció Alex Márquez, quien se podría proclamar matemáticamente subcampeón del mundo dentro de siete días en Malasia.

"La moto era buena, he estado para luchar, si bien es cierto que al principio he perdido el tren de Raúl -Fernández- y de las Aprilia, hasta que Marco -Bezzecchi-, ha hecho la segunda 'vuelta larga', para ir un poco más adelante", recuerda Alex.

"Simplemente no he pensado en gestionar en el momento que me he puesto segundo, sino en ir hacia adelante, y ahí es donde he cometido el error, por decirlo de alguna manera, pero era lo que sentía en ese momento y he dado mi ciento por ciento", dijo sincero.

"Cuando me han pasado tanto Bezzecchi como Di Giannantonio ahí he respirado, porque sabía que iba bastante muerto de neumáticos y he pensado 'hasta aquí', y también Bezzecchi estaba justo delante, no perdíamos muchos puntos, pero ha sido un fin de semana muy positivo, porque hemos dado un paso adelante muy importante", agregó Alex Márquez.

