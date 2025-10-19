Alonso: "No ha sido una carrera emocionante para mí"

"Salimos décimos y acabamos en esa posición, así que nos vamos con un punto, al final", manifestó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la Fórmula Uno: dos de ellos en este Gran Premio: el primero, en 2007, en Indianápolis -cuando fue segundo con un McLaren-; y el otro, en 2012, en Austin: al concluir tercero con un Ferrari.

"No teníamos el ritmo para luchar por otra cosa que no fuera el décimo puesto, y da la impresión de que teníamos más rendimiento en calificación que en carrera", apuntó Alonso, que es duodécimo en el Mundial, con 37 puntos.

"No fue la carrera más emocionante para mí, no creo que sea una de las que recuerde durante el resto de mi vida; y estábamos abiertos a distintas estrategias. Pero acabó siendo la habitual carrera a una sola parada", comentó en Austin el genial piloto asturiano -asimismo campeón del mundo de Resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras, festejó dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Lo intentaremos de nuevo en México, donde esperamos poder luchar por puntos", añadió Alonso tras acabar décimo en el Circuito de las Américas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy