Bezzecchi: "Honestamente no pensé que pudiera lograr la victoria"

"Sólo los periodistas pensaban que fuese posible, pero la verdad es que ni siquiera me esperaba un podio y según iba avanzando la carrera traté de centrarme en recuperar para no acabar al final del grupo y la verdad es que la estrategia ha funcionado", ha comentado el piloto italiano, ahora tercero del mundial tras superar a su compatriota 'Pecco' Bagnaia.

"Para ser honestos, fue la estrategia que trazó el equipo, y después de la segunda 'long lap', afortunadamente sólo estaba sexto, mucho mejor de lo que me esperaba, pero como apreté muchísimo al principio no quería 'estresar' más los neumáticos, porque si no estarían muertos en las últimas vueltas", ha explicado Bezzecchi.

"Estoy contento de haber luchado con Pedro -Acosta-, pensé que la cuarta posición sería lo máximo a lo que podría optar porque resulta muy difícil adelantarlo y pensé 'ya está', y me iba a conformar con el cuarto puesto, pero luego vi que iba cazándolo y pensé: 'vamos a por ello y vamos a intentarlo'", ha concluido el piloto de Aprilia.