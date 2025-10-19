Colapinto: Seguiremos trabajando duro como equipo para intentar mejorar

"Ha sido un día duro y un fin de semana duro, en líneas generales, para nosotros, como equipo. En lo que a mí se refiere, no fue sencillo y tuve muchos problemas con el coche", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que en Austin completó el decimotercer Gran Premio desde su regreso a la Fórmula Uno, un periplo en el que aún no ha logrado puntuar.

"Seguiremos trabajando duro como equipo para intentar mejorar; y el próximo fin de semana tendremos una nueva oportunidad, en Ciudad de México", dijo.

"Al final, yo tenía unos neumáticos ligeramente más frescos que los de Pierre (Gasly, su compañero de equipo, francés) y vi que (el brasileño) Gabriel (Bortoleto, de Kick Sauber) venía atacando. Yo lo que quería era mantenerlo por detrás de nosotros dos; así que esto será algo que tendremos que discutir como equipo y aprenderemos de ello en el futuro", manifestó Colapinto este domingo en Austin.