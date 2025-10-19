El español Beñat Fernández gana en Jerez el Mundial de Supersport 300

Fernández pudo adelantar a sus adversarios en un grupo nutrido que llegó a la última vuelta con varios candidatos al título en lucha, además de otros pilotos que buscaban la victoria en la carrera, perteneciente a esta categoría del Mundial de Superbike, que ha celebrado en Jerez la última prueba puntuable del certamen.

El piloto de Andoain superó a sus rivales en la última curva y entró en la meta como vencedor, para aumentar su ventaja en el liderato con el que llegaba a esta manga, con solo tres puntos de ventaja sobre los otros candidatos, el también español David Salvador (Kawasaki) y el australiano Carter Thompson (Kawasaki).