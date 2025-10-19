Automovilismo

El español Beñat Fernández gana en Jerez el Mundial de Supersport 300

Cádiz, 19 oct (EFE).- El piloto guipuzcoano Beñat Fernández (Kove) ha ganado este domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto (Cádiz) el Campeonato del Mundo de Supersport 300 al conseguir el triunfo en la segunda carrera del fin de semana en un final frenético.

Por EFE
19 de octubre de 2025 - 08:45
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

Fernández pudo adelantar a sus adversarios en un grupo nutrido que llegó a la última vuelta con varios candidatos al título en lucha, además de otros pilotos que buscaban la victoria en la carrera, perteneciente a esta categoría del Mundial de Superbike, que ha celebrado en Jerez la última prueba puntuable del certamen.

El piloto de Andoain superó a sus rivales en la última curva y entró en la meta como vencedor, para aumentar su ventaja en el liderato con el que llegaba a esta manga, con solo tres puntos de ventaja sobre los otros candidatos, el también español David Salvador (Kawasaki) y el australiano Carter Thompson (Kawasaki).