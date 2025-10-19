El turco Toprak Razgatlioglu gana el Mundial de Superbike en Jerez

Razgatlioglu finalizó en tercera posición y certificó su tercer título mundial, tras los obtenidos en 2021 y 2024, y se despide como campeón de la categoría, ya que la próxima temporada salta al Campeonato del Mundo de MotoGP.

La carrera la ganó su máximo rival, el otro aspirante al título, el italiano Niccolo Bulega (Ducati), que por la mañana había recortado de 34 a 22 puntos la desventaja respecto al turco al ganar la Superpole.

Razgatlioglu necesitaba acabar entre los doce primeros para ganar el campeonato mundial y así lo hizo, aun encontrando a un duro rival en Bulega, finalmente subcampeón después de ganar las tres carreras disputadas en Jerez.

El español Álvaro Bautista (Ducati) fue segundo y su compatriota Xavier Vierge (Honda), cuarto.

