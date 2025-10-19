José Antonio Rueda tilda de "increíble" su primera victoria en Phillip Island

"La carrera de hoy fue increíble, la disfruté muchísimo y logré ganar aquí por primera vez, con lo que hemos demostrado ser el mejor equipo esta temporada con trabajo duro, perseverancia y camaradería, y ahora tenemos nuestra recompensa", explica Rueda en la nota de prensa de su equipo.

"Aún quedan tres carreras para lograr más resultados positivos para el equipo, pero es un sueño hecho realidad haber podido sellar el doblete aquí junto a un buen amigo -en referencia a Álvaro Carpe- y quiero agradecer al equipo la oportunidad y la confianza que me han brindado durante estos tres años, ya que el esfuerzo ha merecido la pena", reconoce el ya matemáticamente campeón del mundo de Moto3.

"Ahora toca disfrutar del momento y seguir trabajando para que podamos celebrar más cosas juntos en el futuro en una nueva categoría", agrega José Antonio Rueda.