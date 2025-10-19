La española María Herrera se proclama campeona del Mundial Femenino de motociclismo

La toledana finalizó la segunda carrera del fin de semana en sexta posición, lo que le sirvió para hacerse con el título, al no poder darle alcance su máxima rival, la madrileña Beatriz Neila (Yamaha), que fue segunda.

La victoria correspondió a la piloto invitada Paola Ramos (Yamaha), que ha realizado un gran premio notable, ya que el sábado también fue primera en la manga inicial, aunque luego acabó cuarta por descalificación.

María Herrera toma el testigo de la murciana Ana Carrasco, campeona del mundo en la edición de 2024 EFE