Norris: Ha sido una buena carrera y una buena pugna con Charles (Leclerc)

"Ha sido una buena batalla con Charles (Leclerc), que lo ha dado todo", comentó Lando, de 25 años, con nueve victorias en la F1, cinco de ellas este año; y que este domingo le recortó ocho puntos al líder líder del Mundial, su compañero, el australiano Oscar Piastri, que fue quinto en Austin.

El oceánico comanda ahora con 346 unidades, catorce más que él y con 40 respecto al cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, al ganar la prueba corta del sábado y la carrera de este domingo, ha puesto al rojo vivo el Mundial; a falta de cinco Grandes Premios, dos de ellos con formato sprint (Brasil y Qatar).

"Después de entrar en 'boxes' tienes que tirar a tope, porque es cuando tienes las mejores opciones", explicó Norris, que perdió la segunda plaza con la que había tomado la salida a las primeras de cambio, en favor de Leclerc; al que superó definitivamente falta de cinco vueltas para meta.

"Tuve problemas, porque los neumáticos estaban sobre-calentados. Tuve que aflojar el ritmo, para que se enfriaran algo, con el fin de volver a intentarlo. Y funcionó. Ha sido una buena carrera", manifestó el piloto de Bristol este domingo en Austin después de acabar segundo el Gran Premio de los Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy