Raúl Fernández asegura estar viviendo "un momento increíble" de su vida

"Simplemente quiero agradecer a mi equipo, a mi familia y sobre todo a mi hermano, que es la pieza clave que me ha ayudado en todos los momentos malos que he tenido. Creo que tengo un grupo humano alrededor mío muy, muy bueno", destacó el vencedor en Phillip Island.

De sus expectativas para la carrera, Raúl Fernández ha reconocido que "simplemente quería hacer un podio" y quitarse "una espina", pues "sabía que aunque Marco -Bezzecchi- tuviera dos 'vueltas largas' y Fabio di Giannantonio saliera atrás, uno gestiona muy bien los neumáticos y Marco tenía un ritmo increíble".

"Quería hacer mi carrera e intentar no hacer todo lo que hice mal ayer, que era recalentar mucho el neumático al principio e intentar gestionar el acelerador en las curvas críticas", ha explicado Fernández, quien ha reconocido que ha habido un punto de la carrera en la que sí se ha dicho "que hoy podía ser el día".

"Cuando me ha pasado Pedro -Acosta-, sabía que la Aprilia está un poco mejor que la KTM, y me he ido con Pedro", detalló el vencedor de la carrera, que poco después superó al 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

"Luego le he dejado que me cogiera un poco para ver si entraba al juego, ha entrado, y ahí ha sido cuando ya ha pegado el bajón y, simplemente, me he centrado en mí, pero la carrera se me he hecho muy larga, he intentado estar tranquilo, no cometer errores, intentar clavar todas las vueltas, y eso es lo que al final me ha llevado hasta aquí", ha relatado Raúl Fernández de su victoria.