Raúl Fernández, Senna Agius y José Antonio Rueda brillan en Phillip Island

Raúl Fernández logró su primera victoria en la categoría de MotoGP y junto a él acabaron los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que tuvo que cumplir con dos 'vueltas largas' de penalización.

En el tercer giro Bezzecchi, que era el líder de la carrera, marcó la vuelta rápida para intentar conseguir cierta ventaja antes de entrar en el quinto giro a cumplir la primera de sus dos 'vueltas largas', momento en el que se puso líder Raúl Fernández.

A partir de ese momento Raúl Fernández fue consolidando el primer puesto, en tanto que por detrás de él Pedro Acosta (KTM RC 16) no pudo defender la segunda posición, que primero recayó en manos de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), al que luego superaron Fabio di Giannantonio y un Marco Bezzecchi que logró ascender hasta el tercer puesto final después de cumplir con su sanción.

Raúl Fernández consiguió consolidar su liderato y la primera victoria en MotoGP, administrando a la perfección la ventaja que consiguió respecto a los italianos Fabio di Giannantonio y Marco Bezzecchi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El australiano Senna Agius (Kalex) logró su segunda victoria de la temporada al imponerse en solitario y con gran autoridad en la prueba de Moto2, por delante del colombiano de origen español David Alonso (Kalex) y del brasileño Diogo Moreira (Kalex).

La carrera de Moto2 ya comenzó con un interesante reto para sus principales protagonistas, pues el brasileño Diogo Moreira (Kalex), desde la 'pole position', podía arrebatar el liderato del campeonato al español Manuel González (Kalex), que no logra la victoria desde Mugello (Italia).

Moreira no logró su objetivo, pues la tercera posición que consiguió, unida a la séptima plaza de González, le dejó a dos puntos de distancia del español en la tabla provisional de puntos. González suma 247 puntos, por los 245 puntos del brasileño.

La victoria de Senna Agius resultó inapelable y, junto a él en el podio, acabaron un David Alonso que defendió la segunda posición de los ataques de Diogo Moreira, con el líder del mundial en la séptima plaza, al verse superado en la última vuelta por el belga Barry Baltus (Kalex), que acabó por detrás del español Daniel Holgado (Kalex) y del británico Jake Dixon (Boscoscuro).

El campeón del mundo de Moto3, el español José Antonio Rueda (KTM), impuso su ley en la categoría, al conseguir la que es su décima victoria de la temporada, a pesar de la rivalidad que mantuvo durante toda la carrera con el australiano Joel Kelso (KTM).

Kelso, que sumó su tercera segunda plaza de la temporada, fue el líder inicial de la prueba, pero Rueda esperó el mejor momento para superarlo e imponer un ritmo que le permitió mantener una cierta ventaja respecto a su oponente hasta ver la bandera de cuadros.

La tercera posición, por apenas 58 milésimas de segundo sobre el español Joel Esteban (KTM), que hizo una espectacular remontada en la vuelta final dentro del grupo perseguidor, fue para el también español Álvaro Carpe (KTM).