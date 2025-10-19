Automovilismo

Sainz abandona en la séptima vuelta del Gran Premio de Estados Unidos

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) abandonó este domingo -al tocarse con el Mercedes del joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli- en la séptima vuelta del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Por EFE
19 de octubre de 2025 - 16:30
Sainz, de 31 años, que había sido tercero en el sprint del sábado y que arrancó desde la novena plaza, golpeó con su alerón delantero, cuando intentaba adelantarlo, la parte trasera del coche de Antonelli en la duodécima de las 20 curvas de la pista texana.

El español -con cuatro victorias y 28 podios en la categoría reina- se tuvo que retirar en ese momento; mientras que Antonelli sigue en pista, en una carrera prevista a 56 vueltas y que lidera el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).