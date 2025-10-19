Sainz: Ha sido una pena acabar la carrera así, porque el coche tenía gran ritmo

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que se tuvo que retirar -tras tocarse con el Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli- este domingo del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) que "ha sido una pena acabar la carrera así, porque el coche tenía gran ritmo".