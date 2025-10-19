Sainz: Ha sido una pena acabar la carrera así, porque el coche tenía gran ritmo

"Ha sido una lástima haber acabado la carrera así, porque el coche tenía gran ritmo. Había hecho un movimiento parecido sobre (el inglés Oliver) Bearman (Haas) una vueltas antes, así que intenté esa trazada por el interior con (Andrea Kimi) Antonelli entrando en la curva 15", indicó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro triunfos y 28 podios en la categoría reina, dos de ellos en este circuito, en el que el año pasado había sido segundo.
"Él abrió su trazada y luego cerró la puerta de una forma más abrupta de lo que yo esperaba. Intenté reaccionar frenando bruscamente para evitar el contacto, pero era demasiado tarde y nos tocamos", explicó Carlos, que en Azerbaiyán logró, al acabar tercero, el penúltimo domingo de septiembre, su primer podio con Williams.
"Yo iba por detrás, así que acepto mi parte de culpa y es una pena, porque nos costó la carrera a ambos", indicó Sainz, a quien, antes de la carrera, saludó la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presente este domingo en el Circuito de las Américas.
"Éramos rápidos, así que dolió no haberlo trasformado en más puntos hoy; pero remontaremos con miras a México la semana que viene", manifestó Sainz este domingo en Austin.
