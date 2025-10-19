Verstappen gana en Estados Unidos, donde Norris fue segundo y Piastri, quinto

Verstappen, de 28 años, firmó su sexagésima octava victoria en la F1 -la quinta del año- al ganar en Austin por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que concluyó tercero.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, fue quinto -justo detrás del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari)- en una carrera que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó décimo. Su compatriota Carlos Sainz (Williams) abandonó en la séptima de las 56 vueltas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoséptimo una prueba después de la cuál Piastri lidera el campeonato con 346 puntos, catorce más que Norris y con 40 sobre Verstappen; a falta de cinco Grandes Premios para el final.

El inglés George Russell (Mercedes) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) fueron sexto y séptimo, respectivamente.

Por delante de Alonso cruzaron la meta el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y el inglés Oliver Bearman (Haas), que, al acabar octavo y noveno, respectivamente, también puntuaron este domingo en el COTA.

El siguiente Gran Premio, el de México, se disputará el próximo fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.