Verstappen gana en Estados Unidos

Verstappen, de 28 años, firmó su sexagésima octava victoria en la F1 -la quinta del año- al ganar en Austin por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que concluyó tercero.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, fue quinto en una carrera que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó décimo.

Piastri lidera ahora el campeonato con 346 puntos, catorce más que Norris y con 40 sobre Verstappen; a falta de cinco Grandes Premios para el final.