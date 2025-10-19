Verstappen: La oportunidad de luchar por el Mundial está ahí

"Ha sido un fin de semana increíble para nosotros", comentó Verstappen, de 28 años, tras firmar su sexagésima octava victoria en la F1 -la quinta del año y la cuarta en Austin- al ganar por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) una prueba que el otro piloto de la escudería de Woking, el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, acabó quinto.

"Sabía que la carrera no iba a ser fácil, teniendo en cuenta la diferencia de ritmo entre el coche de Lando Norris y el mío", explicó el astro neerlandés, que también ganó el sprint del sábado y que en sólo dos días le recortó 23 puntos a Piastri. El australiano lidera ahora con 346 unidades, catorce más que su compañero inglés y con 40 respecto a él, a falta de cinco Grandes Premios y dos pruebas sprint.

"En la salida hemos logrado despegarnos y luego conseguimos pilotar con esa ventaja hasta la meta; algo que no fue fácil", explicó el ídolo deportivo de los Países Bajos tras completar un fin de semana de ensueño con el que ha puesto al rojo vivo el desenlace del Mundial.

"Estoy muy orgulloso de todos por como hemos completado este fin de semana", apuntó Verstappen, que ganó las dos carreras disputadas saliendo en ambas desde la 'pole'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La oportunidad de ganar el Mundial está ahí. Tenemos que intentar todo lo que sea posible y seguir completando fines de semana como éste", añadió el súper-depredador neerlandés tras ganar por cuarta vez, en las últimas cinco ediciones disputadas, el Gran Premio de Estados Unidos.