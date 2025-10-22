Alex Márquez nuevamente 'a tiro' de subcampeonato, Bagnaia llega a un circuito 'amigo'

El pequeño de los hermanos Márquez Alentá necesita marcharse de Malasia hacia Portugal sin que su rival más directo por la segunda plaza del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) sume 23 puntos o más que él, y 'Pecco' Bagnaia, que es cuarto del campeonato, tendría que sumar 31 puntos o más, para evitar que el español consiga matemáticamente el subcampeonato.

Son muchas las clasificaciones que se pueden dar, pero todo lo que sea que Bezzecchi y Bagnaia no se vayan con 23 y 31 puntos o más, respectivamente, que Alex Márquez, le daría matemáticamente el título a este, pues quedarían apenas 74 puntos en disputa, los correspondientes a los 'plenos' en los grandes premios de Portugal y Comunidad Valenciana.

Así, la situación para Alex Márquez resulta ahora mucho más favorable, si bien es cierto que ausente su hermano y ya campeón del mundo Marc Márquez, se ha abierto en gran medida el 'espectro' de posibles ganadores, como ya se pudo ver en Australia, en donde el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) logró su primera victoria en la categoría reina del motociclismo mundial.

El final de temporada que están protagonizando los pilotos de Aprilia es la nota más destacada frente a los problemas de rendimiento que parecen tener, por contra, los pilotos de Ducati, en particular su representante oficial, 'Pecco' Bagnaia, que pasa por el que quizás sea el peor momento de su carrera deportiva desde que arribó a MotoGP, y eso que Sepang se podría considerar que es uno de sus circuitos 'amigo', pues sabe lo que es ganar allí, ya que lo hizo en 2022 y 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A Marco Bezzecchi ahora se suma un Raúl Fernández que llevaba tiempo buscando su primera victoria en MotoGP y que la acabó consiguiendo de manera brillante en Phillip Island, por lo que 'henchido' de satisfacción, debe ser uno de los pilotos a tener en cuenta en Malasia.

Y, continuando con Bagnaia, este acumula sendas caídas en los dos últimos grandes premios disputados hasta la fecha, Indonesia y Australia, y no termina de solucionar los problemas que asegura tener con la fiabilidad del tren delantero de su moto, que no tiene su compatriota y rival Fabio di Giannantonio, quien también pilota una unidad de la Ducati Desmosedici GP25, semejante a la de los pilotos del equipo oficial.

Di Giannatonio 'Diggia' partió desde la décima posición en Australia y tuvo la posibilidad de remontar hasta el segundo peldaño del podio, con Alex Márquez en la cuarta plaza -perdió el tercer peldaño del podio a dos vueltas del final-, por lo que las Ducati, a buen entendedor, no han dejado de ser competitivas y el problema, más bien, se debiera centrar en la adaptación de 'Pecco' Bagnaia a una moto con la que no se siente cómodo.

Y no es un problema de la llegada de Marc Márquez al equipo, como en algunos sectores se ha querido hacer pensar, pues el ya nueve veces campeón del mundo llegó al equipo oficial para pilotar la Desmosedici GP25 desde un equipo privado, el Gresini Racing, en el que tuvo a su disposición una Desmosedici GP23, es decir, en ningún momento el mayor de los hermanos Márquez tuvo que ver en la evolución del prototipo vencedor de MotoGP desde 2022.

Además, no puede ser demasiado mala la Ducati Dsmosedici cuando el propio 'Pecco' Bagnaia ha sido tercero de un campeonato con 22 pilotos, hasta la carrera de Australia, en donde se ha visto superado por su compatriota Marco Bezzecchi.

Al margen de los pilotos de Ducati, siempre aspirantes al podio y en donde no se puede olvidar al italiano Franco Morbidelli y al español Fermín Aldeguer, ambos sobre sendas Desmosedici GP24, en Sepang habrá que prestar especial atención a los pilotos de KTM, que poco a poco se van acercando con sus RC 16 a las prestaciones de las mejores motos de la categoría.

El español Pedro Acosta estuvo muy cerca del podio en Australia, al final quinto, como también su piloto probador, el también español Pol Espargaró, que finalizó en la décima posición pero estuvo toda la carrera dentro de esas posiciones protagonizando una excepcional actuación a pesar de llevar mucho tiempo fuera de la competición activa.

Además de los pilotos de KTM, los representantes oficiales de Yamaha y Honda se encuentran cada vez más cerca de los mejores y, de hecho, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha demostrado su gran potencial a una vuelta, si bien le falta consolidar un buen ritmo de carrera.

En el lado opuesto, con buen ritmo de carrera pero con carencias a una vuelta, se encuentran los pilotos de las Honda RC 213 V, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir, al que persigue la mala suerte en forma de caídas, pero que en ambos casos se encuentran a un paso de obtener un buen resultado para el fabricante japonés.