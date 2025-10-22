González y Moreira, un duelo cada vez más ajustado por el título mundial de Moto2

González no consigue ganar una carrera desde Mugello, en Italia, y son ya diez grandes premios en los que por uno u otro motivo el brasileño Moreira ha logrado ir recortando las diferencias hasta quedarse en apenas dos puntos a favor del español.

El piloto madrileño está obligado a 'revertir' cuanto antes esa situación si no quiere dejar de liderar una tabla de puntos que controla desde el Gran Premio de España que se disputó en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera.

Mientras que su rival, Diogo Moreira, acumula desde esa carrera de Italia nada menos que seis podios, tres de ellos victorias, habiendo restado a González 38 puntos desde entonces.

En la cita de Australia, Diogo Moreira, que partía desde la 'pole position', se tuvo que conformar con la tercera posición al verse sorprendido por el 'local' Senna Agius (Kalex), a la sazón compañero de equipo de Manuel González, y también por el campeón del mundo de Moto3 en 2024, el colombiano de origen español David Alonso, mientras que 'Manugas' era séptimo.

Ese resultado, unido a la eliminación de Manuel González en la carrera de Indonesia por usar un 'software' antiguo y no homologado, hicieron desaparecer toda la ventaja que acumulaba el madrileño, que está obligado buscar la victoria en la que más repartidos han estado los triunfos a lo largo de la temporada, con hasta diez ganadores distintos.

González y Moreira concentran la atención en la pelea por el campeonato, en la que todavía tienen opciones matemáticas el español Arón Canet (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), protagonista de una gran remontada en Phillip Island, y el británico Jake Dixon (Boscoscuro).

Hasta diez pilotos saben lo que es ganar en Moto2, pues salvo Barry Baltus, además de los anteriores, se han subido a lo más alto del podio pilotos de la talla del español Daniel Holgado (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), David Alonso, el turco Deniz Öncü (Kalex), Senna Agius y el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Así, la categoría de Moto2 continúa siendo la más abierta de todas, si bien toda la atención se centrará en la pelea por el título entre González y Moreira, en la que el español necesita 'espabilar', si no quiere que el piloto de San Pablo le acaba superando en la tabla de puntos.

Muy distinta en la situación en Moto3, en donde el español y ya matemáticamente campeón del mundo, José Antonio Rueda (KTM) domina con 'mano de hierro' la clasificación y acumula un total de diez victorias de diecinueve posibles.

Además, Rueda suma dos segundos y dos terceros, con un sólo 'cero' a lo largo de toda la temporada, lo que le permite liderar la tabla de puntos con 134 de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Ángel Piqueras (KTM), quien en Australia no pudo pasar del decimoséptimo puesto, fuera de los puntos.

Piqueras aspira al subcampeonato, pero pegados a su rebufo se encuentran los españoles Máximo Quiles (KTM) y Álvaro Carpe (KTM), además del australiano Joel Kelso, todos ellos con opciones matemáticas.

Como también las tenía el español David Muñoz (KTM), cuarto del campeonato, aunque en su caso la fractura de fémur de su pierna izquierda, que sufrió en el circuito de Mandalika (Indonesia), le deja sin la posibilidad de disputar, prácticamente, lo que resta de temporada, pues a su llegada de Indonesia tuvo que volver a ser operado por una ligera rotación del hueso dañado.