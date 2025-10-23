Alex Márquez asegura que cuando necesite "arriesgar", lo va a hacer

"Al final creo que tenemos ventaja suficiente, hay que hacer 15 ó 14 puntos en las tres carreras que quedan, así que, cuando necesite arriesgar, voy a arriesgar", explica Alex Márquez.

"Es verdad que en Australia el límite siempre cuesta más de controlar, y decidí asegurar un poquito al final de carrera, pero aquí, si al final tenemos el nivel que teníamos en pretemporada, que íbamos muy rápidos, que éramos muy constantes, si hay la posibilidad de ganar por supuesto que voy a ir a por ello", insiste el pequeño de los hermanos Márquez.

"Aquí siempre he ido muy rápido, en 2023 gané el 'sprint' y segundo en la carrera, o sea, es un circuito que se me da muy bien, pero este fin de semana tendremos el hándicap un poquito del tiempo, creo que va a llover en alguna sesión, habrá que estar atentos en esos momentos, no juega a nuestro favor", comenta Alex Márquez.

"El test de pretemporada en Sepang no hizo relucir todo el potencial de los pilotos y de las fábricas, porque muchos habían cambiado y será interesante ver cuánto ha mejorado tanto Yamaha como Honda, KTM, Aprilia, todos, para ver dónde estamos, porque nosotros tenemos lo mismo", recuerda.

