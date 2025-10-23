El británico Jake Dixon, nuevo récord y mejor tiempo de la tanda libre

Dixon paró el cronómetro en 2:04.131 y como el español Albert Arenas (Kalex), 2:04.292, segundo, batió el récord que el año pasado había establecido el español Jorge Navarro (Kalex), al rodar en 2:04.412.

El italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) se erigió en protagonista inicial de la categoría al marcar un crono de 2:05.210, que era poco más de dos décimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, el británico Jake Dixon (Boscoscuro), con el líder del mundial, el madrileño Manuel González (Kalex), en una discreta vigésima posición, a casi dos segundos del transalpino.

El español Jorge Navarro (Forward) fue uno de los primeros protagonistas negativos de la sesión al irse por los suelos cuando había logrado ascender hasta la undécima plaza, y no fue el único perjudicado de ese tramo inicial, en el que también protagonizaron accidentes el neerlandéz Zonta Van den Goorbergh (Kalex) y el español Iván Ortola (Boscoscuro), todos ellos sin sufrir daños físicos de consideración.

González fue escalando posiciones con el paso de los minutos para atravesar el ecuador de la tanda libre ya con el sexto mejor tiempo, superando nada más por Arbolino, Dixon, Celestino Vietti (Boscoscuro), Daniel Muñoz (Kalex) y Filip Salac (Boscoscuro).

Ya en la segunda parte de la tanda Jake Dixon y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que rodaron juntos, fueron los primeros en marcar parciales de vuelta rápida, con el británico como referente al parar el cronómetro en 2:04.264, que era récord absoluto de la categoría.

Dixon batió el récord que en 2024 había establecido el español Jorge Navarro en la clasificación oficial para la carrera, al rodar en 2:04.412, pero no paró ahí el rendimiento del británico, que un par de vueltas más tarde volvió a rebajar el mejor registro con un tiempo de 2:04.131.

Nadie pudo con el registro de Dixon, que acabó líder de la tanda libre, seguido a una décima y media aproximadamente por el español Albert Arenas (Kalex), con los pupilos de Jorge Martínez 'Apar', el colombiano de origen español David Alonso (Kalex) y Daniel Holgado (Kalex), tras ellos.

Diogo Moreira acabó en la quinta posición, con 'Manugas' González en el décimo puesto, por detrás de aquellos y de Celestino Vietti, Tony Arbolino, Arón Canet (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro).