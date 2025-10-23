El español Ángel Piqueras domina la tanda libre de principio a fin

Piqueras fue la referencia más válida en el tramo inicial de la primera sesión libre de Moto3 con un registro de 2:11.837 y unas cuatro décimas de segundo de ventaja respecto al australiano Joel Kelso (KTM) y con el 'wild card' (piloto invitado) local, Hakim Danish (KTM) en una sorprendente cuarta posición.

Un tramo inicial que se desarrolló con algunas zonas del trazado todavía húmedas por la clásica lluvia tropical caída durante la noche y que no permitió a los pilotos acercarse a los mejores registros de la categoría más pequeña del campeonato del mundo de motociclismo.

No hubo muchos datos más para reseñar hasta el tramo final de la sesión libre, en la que comenzaron a aparecer los primeros parciales de vuelta rápida, con el ya campeón del mundo matemático entre los protagonistas, el español José Antonio Rueda (KTM), aunque el primero en bajar ese tiempo de referencia fue el propio Piqueras, que rodó en 2:10.979, 175 milésimas de segundo más rápido que el líder del mundial.

Ya en la última vuelta lanzada de la sesión, el australiano Jakob Roulstone (KTM) y el español Álvaro Carpe (KTM), rodaron en algunos parciales por debajo del registro de Piqueras, aunque sin conseguir doblegarlo, pues el primero acabó a 52 milésimas de segundo, y el español falló en los últimos parciales y acabó a más de medio segundo.

Piqueras concluyó la sesión como la principal referencia, por delante de Roulstone, Kelso, el italiano Ricardo Rossi (Honda) y con el líder del mundial, quinto.