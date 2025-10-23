El Gran Premio de México dejará ganancias por más de mil millones de dólares

México, 23 oct (EFE).- Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó este jueves que la décima edición del Gran Premio de Fórmula Uno dejará a esta ciudad ganancias superiores a los 20.000 millones de pesos mexicanos (más de 1.000 millones de dólares).