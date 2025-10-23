Gigi Dall'Igna reconoce que sabían de las pocas posibilidades de contar con Marc Márquez

"Sabíamos que las probabilidades de tener a Marc en Valencia para el gran premio y para el 'test' eran realmente bajas, lo cual es una pena porque para nosotros es muy importante tenerlo en pista, pero sabemos perfectamente que la prioridad es que se recupere para volver al ciento por ciento pensando en la temporada que viene", explica Dall'Igna en la nota del equipo Ducati.

"Estamos totalmente de acuerdo con la decisión y convencidos que no correr riesgos es lo mejor para todos, por lo que deseamos una buena recuperación y esperamos verlo pronto con nosotros", agrega el ingeniero italiano.