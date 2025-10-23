Marc Márquez resalta que hay que "respetar los plazos biológicos de la lesión"

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El español Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siete de ellas en MotoGP, ha confirmado por medio de su equipo Ducati que no disputará ningún gran premio más esta temporada y tampoco los 'test' programados al martes siguiente del Gran Premio de la Comunidad Valenciana para "respetar los plazos biológicos de la lesión".