Marco Bezzecchi reconoce estar "muy contento" con su rendimiento en las últimas carreras

A la hora de explicar el porqué de su rendimiento explicó: "Es difícil de decir, pero por supuesto que hemos sido muy competitivos en los últimos grandes premios", pues cada circuito es un poco distinto, pero recalcó el hecho de que estaba "muy contento por estar aquí", en el circuito de Sepang, porque "es el único circuito en el que tengo un poco de referencia a nivel de test".

"Tengo curiosidad por ver cómo serán las primeras sensaciones en este circuito tan increíble y espero hacer un buen fin de semana", ha dicho Marco Bezzecchi en la conferencia de prensa previa al inicio del gran premio de Malasia.

"He tenido que cambiar muchas cosas en lo que se refiere a pilotaje, porque cada moto tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y he tenido que adaptar mi estilo de pilotaje a la Aprilia, cambiar un poco mis automatismos de pilotaje", explica el piloto italiano.

"Pero también los ingenieros y la gente que trabaja para el equipo ha hecho una labor increíble, han trabajado muy duro desde el inicio y hemos hecho muchas mejoras sobre la moto", señala Bezzecchi, quien destaca que le "resulta difícil" quedarse "con una única mejora", aunque quizá la mejora que le "ha ayudado más ha sido la estabilidad en frenada".

"Aun así, tenemos otras tres carreras por delante, aquí y dos en Europa. Hay que disfrutar del momento, pero también hay que mantener el foco para seguir trabajando y continuar en la dirección adecuada y construir una buena base para 2026", afirma el piloto de Aprilia.

"Será muy interesante rodar de nuevo en este circuito, porque era el primer circuito en el que pilotamos esta moto y hemos hecho muchos cambios en lo que va de temporada, así que será importante para tratar de ver cómo hemos mejorado", ha manifestado Marco Bezzecchi.