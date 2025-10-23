Raúl Fernández, tras la victoria en Australia, quiere ser "lo más profesional posible"

Fernández ha señalado en la conferencia de prensa previa del inicio del Gran Premio de Malasia de MotoGP que sigue "trabajando con las rutinas", para resaltar que "ni mucho menos" queremos parar ahí, porque quieren "seguir siendo competitivos".

"Lo que nos ha llevado en estas últimas carreras al nivel que tenemos ha sido trabajar duro y ponernos en el sitio desde el viernes, y este tiene que ser el objetivo para mañana".

Tras su victoria ha comentado que además de haber sido "increíble", resalta que "a nivel personal" puede "dormir mejor por las noches", porque se ha "quitado un peso de encima".

"A nivel profesional, creo que no, porque el objetivo será volver a conseguir otra victoria ya que esos momentos no están pagados y es lo que quiero". continúa Raúl Fernández, quien agrega que tiene que "volver a trabajar duro, fuerte" y como lo han "hecho hasta ahora".

"Somos constantes y lo hacemos bien, aunque sé que esta pista es complicada tanto a nivel personal como de moto, y aquí luchar por el sexto o séptimo puede ser un objetivo realista para volver a Europa, en Portugal y Valencia, y mirar un poquito más alto", reconoce Fernández.