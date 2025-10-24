Acosta domina la práctica oficial con muchos favoritos fuera de la segunda clasificación

Acosta, a pesar de sufrir dos caídas durante la jornada, marcó un mejor tiempo de 1:57.559, con apenas 19 milésimas de segundo de ventaja sobre el francés Johann Zarco y ya más de dos décimas sobre el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1).

Se quedaron fuera de la segunda clasificación nombres insignes como los del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) y su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que disputa el subcampeonato al español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), el último vencedor de un gran premio, el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) o Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), entre otros.

No tardó en erigirse en protagonista el español Pedro Acosta (KTM RC 16), quien a las primeras de cambio, como ya sucediese por la mañana, se fue por los suelos en la curva nueve del trazado malasio, aunque pudo recuperar rápidamente la moto y regresar a pista.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) era quien marcaba la pauta al frente de la clasificación con un registro de 1:58.915 en su primera vuelta rápida.

Ya por entonces mucho más rápido que el mejor tiempo de los libres matinales, cuando Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) fue el mejor con un tiempo de 2:00.199 y que por la tarde rebajó hasta 1:58.279 para auparse hasta el primer puesto en apenas seis minutos.

Con Aldeguer como líder, tras su estela se situó el doble campeón del mundo italiano de MotoGP, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que parecía estar mucho más acertado que en Australia en lo que a su rendimiento se refiere.

El registro de Aldeguer se mantuvo al frente de la tabla durante buena parte de la sesión, en tanto que por detrás el también español Joan Mir (Honda RC 213 V) superó al italiano 'Pecco' Bagnaia para situarse segundo a menos de dos décimas de segundo del piloto murciano de La Ñora.

Pero una vez más, como ya sucediese por la mañana, al superarse el ecuador de la práctica oficial, los controles de pista comenzaron a mostrar la bandera de lluvia en determinadas zonas del circuito, lo que podría perjudicar el trabajo de no pocos pilotos, entre ellos Pedro Acosta y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), vencedor en Australia, que estaban fuera de la segunda clasificación.

Esas gotas de lluvia en algunas zonas del circuito no amilanaron a los pilotos, que continuaron con la configuración de 'seco' en sus motos, para intentar mejorar cuanto antes sus mejores tiempos y la posición en la clasificación. El primero en hacerlo fue el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que pasó de estar fuera de la segunda clasificación a líder en la tabla de tiempo con 1:58.129.

Por detrás de él quien también se dio prisa y estaba fuera de la segunda clasificación fue el otro francés de MotoGP y campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), quien con un tiempo de 1:58.113 se encaramó a la primera posición.

En ese mismo instante, en otro punto del circuito, en la curva dos, se iba por los suelos el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), sin daños físicos relevantes cuando era décimo en la clasificación, y Raúl Fernández, el vencedor en Australia, también se metía en la segunda clasificación con el quinto mejor tiempo.

Todavía quedaban más de quince minutos de sesión por delante y la lluvia no terminaba de caer con fuerza, por lo que los pilotos 'apretaron' su rendimiento para intentar que no les 'pillase el toro', pero en algunos puntos del circuito el agua comenzaba a erigirse en protagonista.

Así fue como Pedro Acosta salió a pista y, en una vuelta algo arriesgada, con zonas en donde comenzaba a llover, apretó para lograr un buen tiempo -sexto-, que le metía provisionalmente en la segunda clasificación y dejaba fuera a Alex Márquez.

Con doce minutos por delante, todos los pilotos coincidieron en sus talleres para realizar los últimos cambios en las motos para hacer el último 'time attack', con Fabio di Giannantonio, Alex Márquez o Luca Marini fuera de la segunda clasificación.

Y precisamente Fabio di Giannantonio fue el primero en salir a pista, seguido por Alex Márquez, dos de los pilotos con más 'necesidad' de mejorar para estar en la segunda clasificación.

Tras ellos, prácticamente todos los pilotos comenzaron a 'desfilar' por la calle de talleres para afrontar el último intento de vuelta rápida de la jornada antes de que una lluvia más intensa les impidiese lograr su objetivo.

Alex Márquez fue el primero en marcar parciales para acercarse al registro de Quartararo, del que rodó a 87 milésimas de segundo a mitad del trazado, a 34 milésimas en el tercero, para parar el cronómetro en 1:58.183 que le daba el tercer puesto provisional.

Por detrás de él, Pedro Acosta, que era séptimo, iba por debajo de la vuelta rápida del francés para lograr el primer puesto con un tiempo de 1:57.559 y tras él se instaló el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), con el 'probador' Pol Espargaró (KTM RC 16), tercero.

Pero esos últimos minutos resultaron intensos, con muchos pilotos marcando parciales de vuelta rápida que permitían presagiar que se iban a producir muchos cambios en la clasificación final de la práctica oficial.

Entre los que se quedaron fuera estuvieron los italianos 'Pecco' Bagnaia, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) o Luca Marini, además de los españoles Raúl Fernández y Fermín Aldeguer.

Con Acosta como el más rápido de la categoría, tras él y entrando en la segunda clasificación, acabaron Johann Zarco, Jack Miller (KTM RC 16), JoanMir, Fabio Quartararo, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Pol Espargaró, Alex Márquez y Alex Rins (Yamaha YZR M 1), que se cayó en su último intento de vuelta rápida, pero logró entrar en la segunda clasificación 'in extremis', con el décimo mejor tiempo.