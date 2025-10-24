Acosta, González y Rueda protagonizan el dominio español en Sepang

"Tiburón" Acosta ha dominado la práctica oficial de MotoGP, en la que muchos de los favoritos de la categoría se han quedado fuera de la segunda clasificación y a pesar de sufrir dos caídas durante la jornada, al marcar un mejor tiempo de 1:57.559, con apenas 19 milésimas de segundo de ventaja sobre el francés Johann Zarco y ya a más de dos décimas sobre el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1).

Se quedaron fuera de la segunda clasificación nombres insignes como los del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) y su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que disputa el subcampeonato al español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), el último vencedor de un gran premio, el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), o Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), entre otros.

No tardó en erigirse en protagonista Acosta, quien a las primeras de cambio, como ya sucediese por la mañana, se fue por los suelos en la curva nueve del trazado malasio, aunque pudo recuperar rápidamente la moto y regresar a pista.

Cuando era séptimo, Acosta 'apretó' para ir por debajo de la vuelta rápida del francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), por entonces líder, para lograr el primer puesto (1:57.559), seguido por Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y el 'probador' Pol Espargaró (KTM RC 16), tercero.

Pero los últimos minutos resultaron intensos, con la incertidumbre de la aparición nuevamente de la lluvia y con muchos pilotos marcando parciales de vuelta rápida que permitían presagiar que se iban a producir cambios en la clasificación final de la práctica oficial.

Con Acosta como el más rápido de la categoría, tras él y entrando en la segunda clasificación, acabaron Johann Zarco, Jack Miller (KTM RC 16), JoanMir, Fabio Quartararo, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Pol Espargaró, Alex Márquez y Alex Rins (Yamaha YZR M 1), que se fue por los suelos en su último intento de vuelta rápida, pero logró entrar en la segunda clasificación 'in extremis', con el décimo mejor tiempo.

El líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), encabezó la práctica oficial de Moto2 con un mejor tiempo de 2:04.166, a 35 milésimas de segundo del récord absoluto que por la mañana estableció el británico Jake Dixon (Boscoscuro), con 2:04.131, quien acabó segundo a 52 milésimas de segundo del madrileño.

González fue el más rápido, por delante de Jake Dixon, Albert Arenas, Barry Baltus, Daniel Holgado, David Alonso, Arón Canet, Alex Escrig, Tony Arbolino, Diogo Moreira, Filip Salac, Daniel Muñoz, Izan Guevara y Collin Veijer, todos con el pase a la segunda clasificación.

El español José Antonio Rueda (KTM), campeón del mundo de Moto3 de 2025, ejerció como tal y lidero la práctica oficial en el circuito de Sepang, que resultó extremadamente igualada con hasta veinte pilotos en una diferencia de un segundo y los catorce primeros clasificados, en apenas siete décimas de segundo.

Rueda recuperó la primera plaza casi con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta al rodar en 2:11.152, cuando por delante de él estaban su compañero de equipo Álvaro Carpe (KTM) y el debutante Brian Uriarte (KTM), con Ángel Piqueras (KTM) y David Almansa (Honda), tras ellos.

También lograron el pase a la segunda clasificación Taiyo Furusato (Honda), Joel Kelso (KTM), Jakob Roulstone, Luca Lunetta (Honda), Scott Ogden (KTM), Hakim Danish (KTM), Matteo Bertelle (KTM), Eddy O'Shea (Honda) y Adrián Fernández (Honda), todos ellos en apenas siete décimas de segundo.