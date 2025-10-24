El británico Jake Dixon domina la segunda tanda libre con nuevo récord

Apenas comenzada la segunda tanda de pruebas libres, el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, ya batió el récord del circuito al rodar en 2:03.786, por el 2:04.131 que ayer, viernes, había establecido como mejor registro de la categoría el británico Jake Dixon (Boscoscuro).

Pero las mejores condiciones del trazado y atmosféricas de esta segunda jornada de entrenamientos permitió que el registro de Alonso fuese rápidamente superado por el propio Dixon, quien rodó en 2:03.633 apenas unos minutos más tarde.

Los minutos iniciales de la segunda tanda libre, que habitualmente se suele emplear para lograr un buen ritmo para la carrera, resultaron frenéticos y disputados a un ritmo muy rápido por prácticamente todos los pilotos.

Los dos máximos aspirantes al título de 2025, el español Manuel González (Kalex) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), no se 'perturbaron' en lo más mínimo y desarrollaron su trabajo vuelta tras vuelta para concluir la tanda con sendas vueltas rápidas que les situaron juntos en la tabla, decimotercero y duodécimo, respectivamente.

El tercero en discordia en la pelea del campeonato, el español Arón Canet (Kalex), se encaramó hasta al segunda posición, a nueve milésimas de segundo del registro del británico Dixon, con Albert Arenas (Kalex) en el tercer puesto, a 96 milésimas de segundo, cuando se entraba en los seis minutos finales.

Pero algunos pilotos optaron por montar neumático nuevo en la parte final de la sesión para mejorar sus tiempos, como fue el caso del español Daniel Muñoz (Kalex), quien sustituye al lesionado piloto turco Deniz Öncü, que ascendió hasta el tercer puesto con un tiempo de 2:03.680.

Dixon comandó la tabla, seguido por Arón Canet, Daniel Muñoz, Albert Arenas, David Alonso y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), que se fue por los suelos en una acción que recriminó al español Iván Ortolá (Boscoscuro), que también se vio involucrado en el percance.