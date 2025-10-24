El español Fermín Aldeguer marca la pauta ayudado por la lluvia

Aldeguer paró el cronómetro en 2:00.199, muy lejos de los mejores registros de la categoría.

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) comenzó liderando la sesión libre con un registro de 2:01.998, aunque por detrás de él, el probador de la fábrica austríaca, el también español Pol Espargaró, lo rebajó hasta 2:00.581, todavía muy lejos del mejor tiempo de la categoría, en poder del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia en 1:56.337 desde 2024.

Y no tardó en volver a ser protagonista Acosta, que perdió adherencia en el tren delantero de su KTM en la curva dos y acabó por los suelos, aunque pudo volver a pista para regresar a su taller y reparar los daños ocasionados en la misma.

En favor de los pilotos hay que resaltar el hecho de que las condiciones de la pista no eran las mejores para conseguir buenos registros, pero eso no fue impedimento para que el autor del récord de 2024, el italiano Bagnaia, se encaramase a la primera posición con un registro de 2:00.455.

Tras Bagnaia el 'rol de líder' lo asumió el debutante español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), que paró el cronómetro en 2:00.199.

Con unas condiciones atmosféricas que no eran las mejores -cielo muy cubierto y con amenaza de lluvia- y cuando Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) estaba marcando parciales de vuelta rápida, se fue por los suelos en la curva siete, aunque recuperó rápido la moto para arrancarla y regresar a su taller sin mayores consecuencias.

Como Alex Márquez, poco después se fue por los suelos muy despacio, en la curva quince, el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1), pero en su caso no pudo recuperar la moto y tuvo que regresar a su taller con las asistencias del circuito, cuando los controladores de pista comenzaron a ondear las banderas de agua en el asfalto y es que la lluvia comenzó a caer con intensidad.

Así se pudo dar por concluida la tanda libre, pues el asfalto quedó completamente mojado y los registros eran ya definitivos, aunque a partir de ese momento el trabajo de algunos equipos se centró en trabajar para una buena puesta a punto en caso de lluvia, algo muy probable en la carrera malaya.

Bien es cierto que al quedar poco tiempo de entrenamiento efectivo, los pocos pilotos que salieron a pista apenas tuvieron un par de minutos para comprobar la configuración de lluvia en sus motos.

Sólo nueve de los pilotos 'fijos' de la categoría optaron por salir a pista, Fermín Aldeguer, Pol Espargaró, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Alex Rins, Alex Márquez, Raúl Fernández, Brad Binder y Joan Mir, además del probador de Ducati, el italiano Michele Pirro, y el de Aprilia, el también italiano Lorenzo Savadori.

Las condiciones resultaron muy extremas, con bastante lluvia y muchas zonas del trazado encharcadas, que provocaron no pocos 'sustos' a quienes optaron por salir a rodar en esa situación.