El japonés Ryusei Yamanaka mejora los registros de la primera jornada

Yamanaka, que lidera por segunda vez en la temporada -la primera fue en Tailandia- una clasificación de entrenamientos, paró el cronómetro en 2:10.160, cuando el mejor tiempo del primer día fue para el español José Antonio Rueda (KTM), vigente campeón del mundo, con un tiempo de 2:11.152, y el récord es de otro español, Adrián Fernández (Honda), que en 2024 rodó en 2:09.542 para lograr la 'pole position'.

El australiano Jakob Roulstone (KTM), que había conseguido el octavo mejor tiempo en la práctica oficial, fue la primera baja de la categoría, pues en la caída que sufrió durante la misma se produjo una fractura en su mano izquierda y fue declarado 'no apto' para el resto del gran premio.

Y, en lo que a caídas se refiere, el español David Almansa (Honda) fue el primer protagonista de un percance al irse por los suelos al principio de la segunda tanda libre y en la curva quince, cuando seguía el rebufo de la moto del líder José Antonio Rueda (KTM), y comandaba la tabla de tiempos con un registro de 2:10.253.

No duró mucho al frente de la misma pues minutos más tarde se encaramó a la primera plaza el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), que paró el cronómetro en 2:10.160, a la postre el mejor tiempo definitivo.

En pista, el español Máximo Quiles (KTM), que deberá pasar por la primera clasificación al concluir decimoquinto la práctica oficial, fue uno de los pilotos más activos en esta segunda sesión libre, buscando un mejor ritmo que el primer día, lo que le hizo llevarse varios sustos a lo largo del exigente trazado de Sepang.

Adrián Fernández (Honda), que ostenta el récord con un tiempo de 2:09.542, forzó el ritmo para intentar mejorar su vuelta rápida del primer día -2:11.885 con una discreta decimocuarta posición-, logró en esta segunda tanda libre bajar a 2:10.348, tercero.

Yamanaka acabó como líder de la tanda libre, seguido por los españoles y compañeros de equipo David Almansa y Adrián Fernández, por delante de los también españoles Ángel Piqueras y José Antonio Rueda.