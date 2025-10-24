George Russell da color a Gran Premio de México en ausencia de 'Checo' Pérez

Russell subió a una de las gradas más altas en la parte del estadio para observar a su compañero, el joven danés Frederik Vesti, al volante de su monoplaza en algunas vueltas de la práctica uno.

"Hace muchísimo tiempo que no veo el auto en la pista desde las gradas, así que vamos a hacerlo, pero necesito algún tipo de disfraz", dijo Russell a su salida de boxes para ejecutar su plan.

Antes de mezclarse entre los aficionados se colocó una máscara color verde con vivos en rojo y blanco, colores de la bandera mexicana, y se puso una chaqueta encima de la camiseta de su escudería.

Desde uno de los asientos más distantes a la pista, Russell tomó algunas fotografías, mientras señalaba en cada vuelta a Vesti al tiempo que decía: "Ése es mi auto".

Al bajar de la grada, metros antes de volver a la zona de paddock, Russell se quitó la máscara ante el asombro de varios aficionados que lo reconocieron, lo saludaron al paso y le chocaron la palma de la mano.

Para evitar que se arremolinaran más seguidores, el piloto aceleró el paso y saltó el torniquete electrónico sin presentar su acreditación correspondiente; el vigilante hizo un tímido intento por detenerlo mientras se esforzaba por saber qué sucedía, hasta reconocerlo.

"Lo disfruté. Lo disfrute mucho de verdad. Hacía años que no veía a los autos de Fórmula Uno en pista, así que fue genial. Me gustó hacerlo", explicó mientras se quitaba la chaqueta ante el inclemente sol.

La incursión de Russell entre los aficionados fue un aire refrescante para la afición ante la ausencia de Serio 'Checo' Pérez, ídolo local.

'Checo' dejó a Red Bull el año pasado, pero volverá para el campeonato 2026 con el equipo Cadillac con el finlandés Valtteri Bottas como coequipero, quien se paseó por el paddock, comió tacos al pastor, una popular comida mexicana, y se tomó fotografías con decenas de aficionados.

Entre los personajes que se dieron cita para el primer día de prácticas también estuvieron Graeme Lowdon, director de la escudería Cadillac y Dan Towriss, directo ejecutivo.

Russell, quien marcha cuarto en el campeonato de pilotos, con 252 puntos, sí participó en la práctica dos, en la que terminó sexto.