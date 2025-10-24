La Fórmula E arranca el lunes con los entrenamientos oficiales en el Circuit Ricardo Tormo

Esta es la octava edición que el trazado valenciano acoge estas pruebas oficiales de pretemporada del campeonato de monoplazas eléctricos y, en esta ocasión, lo hace tras la cancelación de los test del pasado año a causa de la Dana.

La relación del Circuit con la Fórmula E es muy estrecha y es que, además de estos ocho test en las doce temporadas de vida de la competición, el Circuit también es la sede logística de este campeonato que cada año no deja de crecer, tanto en marcas y tecnología como en nivel de pilotos.

En esta ocasión la acción en pista comenzará el lunes 27 por la tarde tras una mañana de presentaciones, comprobaciones y encuentros con los medios por parte de equipos y pilotos. El martes y el jueves la acción será tanto por la mañana como por la tarde con dos sesiones de tres horas, mientras que el miércoles sólo habrá actividad en pista por la mañana.

Uno de los protagonistas será el joven piloto español Pepe Martí. El barcelonés será el quinto piloto español de la historia de la Formula E, después del castellonense Roberto Merhi, Antonio García, Oriol Serviá y Jaime Alguersuari, y se estrenará en la escudería Cupra.

Junto a todo esto, el viernes será el turno del test exclusivo para mujeres en el que, entre las 20 pilotos, participarán las valencianas Nerea Martí (Andretti Global) y Marta García (Lola Yamaha). De manera paralela, se desarrollará el programa de la FIA 'Girls on Track' con actividades para un centenar de jóvenes de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa ofrecerá talleres, visitas y encuentros con pilotos y equipos, con el fin de acercar el automovilismo a nuevas generaciones.