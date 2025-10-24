Leclerc dominó el primer libre, en el que no rodaron ni Sainz, ni Norris, ni Verstappen

En la mejor de sus 29 vueltas, Leclerc cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 18 segundos y 380 milésimas, 107 menos que el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con 380 de ventaja sobre el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que marcó el tercer crono en una sesión en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió noveno en la tabla de tiempos; y el probador mexicano Pato O'Ward (McLaren), decimotercero.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, firmó el cuarto crono de la sesión, a 404 milésimas de Leclerc, en un ensayo en el que rodaron hasta nueve pilotos jóvenes -sólo Kick Sauber mantuvo su formación titular- y no lo hicieron ni el inglés Lando Norris, segundo en el certamen a 14 puntos de su compañero -reemplazado por O'Ward-, ni el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero, a 40 unidades del australiano.

Alonso marcó el duodécimo tiempo, a poco más de un segundo de Leclerc; mientras que Sainz -ganador el año pasado en este circuito y que el domingo perderá, por sanción, cinco puestos en parrilla- cedió su FW47 al británico Luke Browning, que firmó el decimoctavo crono, a un segundo y nueve décimas del monegasco.

Colapinto se quedó a 951 milésimas del tiempo de Leclerc; del que finalizó a un segundos y tres décimas exactas O'Ward.

El segundo entrenamiento arrancará a las cuatro de la tarde (medianoche, en horario peninsular español: las 22.00 horas GMT).