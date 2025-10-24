Madrid será epicentro del motor en 2026 con una nueva cita, el campeonato de Fórmula E

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes en la Real Casa de Postas el campeonato 'Madrid E-Prix', la conocida como 'la Fórmula 1 eléctrica' de monoplazas eléctricos que aterriza en la región, y se une a otras ciudades del mundo como Londres, Tokio, Sao Paulo o Mónaco.

Con más de 374 millones de espectadores de 192 países del mundo, se espera que el paso de este campeonato por Madrid permita ingresar en las arcas públicas de la región unos 70 millones de euros de impacto económico.

Después de doce años desde el nacimiento de esta competición, Madrid formará parte del calendario con su circuito de San Sebastián de los Reyes, que se ha sometido a un proceso de transformación e innovación con la tecnología más puntera.

Esta undécima temporada de la Fórmula E debutará con el nuevo modelo GEN-3-EVO, que ha estado expuesto frente a la Real Casa de Postas, el vehículo de carreras eléctrico más avanzado del mundo, capaz de alcanzar los 320 kilómetros/hora y acelerar de cero a cien en menos de dos segundos.

Díaz Ayuso ha subrayado que este campeonato "llega para quedarse" porque Madrid demostrará que es "región capital del deporte, una de las más vivas y completas del momento".

Con la celebración en septiembre del Gran Premio de Fórmula 1 en Ifema y esta nueva cita de Madrid E-Prix en el Circuito del Jarama, la región se convierte en 2026 en capital mundial del deporte de motor.

Además de estos los dos grandes eventos automovilísticos, la Comunidad de Madrid en los próximos años otros acontecimientos deportivos como la Liga profesional de Fútbol Americano (NFL), el Eurobasket 2029, la Copa del Mundo de Escalada, el Mutua Madrid Open de Tenis o la Madcup.