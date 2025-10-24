O'Ward: Volver a pista en México es especial para mí, disfruté apoyando a Lando y a Oscar

"Volver a pista en México es algo muy especial para mí", comentó O'Ward, nacido hace 26 años en Monterrey y que habitualmente destaca en la IndyCar, categoría en la que cuenta nueve victorias y 32 podios.
"Durante toda la semana, los aficionados han sido pasionales y ruidosos, haciéndome sentir de nuevo en casa. Quiero agradecer al equipo por meterme en el coche", apuntó el mexicano después de haber participado en la primera sesión del Gran Premio de l capital de su país.
"Completamos el programa previsto de forma exitosa y disfruté a tope la oportunidad de apoyar a Lando (Norris) y a Oscar (Piastri, líder del Mundial, con catorce puntos de ventaja respecto al anterior) en sus aspiraciones con mi tiempo de rodaje hoy", apuntó.
"Estoy entusiasmado por ver que el equipo concluye fuerte el fin de semana", añadió O'Ward.
