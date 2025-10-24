O'Ward: Volver a pista en México es especial para mí, disfruté apoyando a Lando y a Oscar

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El mexicano Patricio 'Pato' O'Ward, que durante el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, rodó con el McLaren del inglés Lando Norris, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana -donde marcó el decimotercer tiempo del primer ensayo - que "volver a pista en México es" algo "muy especial para" él y que disfrutó apoyando a los pilotos de esa escudería.