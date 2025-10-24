Verstappen: Con los blandos la vuelta fue buena, pero el resto no fueron geniales

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el mejor tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que "con los neumáticos blandos" su "vuelta fue buena, pero" que "el resto no fueron geniales".