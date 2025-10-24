Verstappen fue el más rápido en el segundo libre de México

En su mejor vuelta, Verstappen cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 392 milésimas, 153 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 174 de ventaja sobre el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, firmó el duodécimo crono de la sesión, a 840 milésimas de Verstappen; del que se quedó, asimismo con la gomas blandas, a 251 su compañero el inglés Lando Norris -segundo en el Mundial, a 14 puntos-, con el cuarto tiempo. En un ensayo en el que se marcaron los mejores tiempos del día.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros y medio.