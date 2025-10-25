Alonso y Tsunoda, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)
Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimocuarto tiempo, y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.
Por EFE
25 de octubre de 2025 - 18:50
El británico Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 252 milésimas, 206 menos que su compatriota el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) y con 285 sobre otro inglés, George Russell (Mercedes).
La tercera ronda (Q3) se disputará a continuación.