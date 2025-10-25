Colapinto: Será complicado mañana, pero intentaremos recuperar algunas posiciones

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que saldrá vigésimo este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que "será complicado, pero" que intentará "recuperar algunas posiciones" en carrera.