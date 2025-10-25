Colapinto: Será complicado mañana, pero intentaremos recuperar algunas posiciones

"Estaba apretando ene mi último intento pero golpeé el bordillo, algo que desestabilizó el coche y evitó que mejorara mi tiempo", comentó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que en la capital de México disputa su decimocuarto Gran Premio desde que regresó a la F1, en espera aún de sumar sus primeros puntos del año.
"Ayer (viernes), con alta carga de combustible, el coche se notaba mejor; y los tiempos de vuelta parecían más competitivos", opinó el argentino, que quedó eliminado en la primera ronda de la calificación (Q1) y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla.
"Será una carrera complicada, saliendo desde donde salimos; pero lucharemos y lo daremos todo para recuperar algunas posiciones mañana", declaró Colapinto este sábado en México.