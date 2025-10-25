Colapinto y Stroll, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

El debutante francés Isack Hadjar (RB) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 733 milésimas, sólo tres menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

En la primera ronda también quedaron eliminados el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y el tailandés Alex Albon, compañero del español Carlos Sainz en Williams.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.