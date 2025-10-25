Norris domina el último libre de México; que Piastri acabó quinto y Verstappen, sexto

En la mejor de sus 22 vueltas, Norris cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 633 milésimas, 345 menos que el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) y con 512 de ventaja sobre otro inglés, George Russell (Mercedes), que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 346 puntos, catorce más que Lando-, que dio 23 vueltas, firmó el quinto crono de la sesión, a 599 milésimas de su compañero y rival; en una sesión que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó sexto, a 609 -en el mejor de sus 30 giros-; asimismo con las gomas blandas.

Sainz -ganador el año pasado en México, que perderá cinco puestos en parrilla, por sanción- giró 24 veces y en su mejor intento se quedó a un segundo y 168 milésimas del que fuera, hace años, su compañero en McLaren. En una sesión sin grandes incidencias que concluyó a 24 grados centígrados ambientales y 46 en el asfalto.

Alonso, que no rodó durante el último tercio de la sesión -a causa de "un pequeño fallo en la parte delantera derecha" de su AMR25, según informó la propia escudería de Silverstone- fue el único que no pudo marcar su tiempo con el neumático blando en el último entrenamiento. El doble campeón mundial asturiano fue el que menos giros completó de todos -sólo 12- y se quedó, con las gomas medias, a un segundo y nueve décimas de Norris.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto -a 566 milésimas-, en una sesión que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó con el decimonoveno tiempo. El piloto de Pilar (Buenos Aires) repitió 22 veces la pista capitalina y en su mejor vuelta, asimismo con gomas blandas, invirtió un segundo y 948 milésimas más que Norris.

La calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros y medio- se disputará a partir de las tres de la tarde (las once de la noche en horario peninsular español: las 21.00 horas GMT).