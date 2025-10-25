Norris domina el último libre de México; que Sainz acabó decimoquinto y Alonso, vigésimo

En la mejor de sus 22 vueltas, Norris cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 633 milésimas, 345 menos que el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) y con 512 de ventaja sobre otro inglés, George Russell (Mercedes), que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Sainz -ganador el año pasado en México, que perderá cinco puestos en parrilla, por sanción- giró 24 veces y en su mejor intento se quedó a un segundo y 168 milésimas del que fuera, hace años, su compañero en McLaren.

Alonso, que no rodó durante el último tercio de la sesión -a causa de "un pequeño fallo en la parte delantera derecha" de su AMR25, según informó la propia escudería de Silverstone- fue el único que no pudo marcar su tiempo con el neumático blando. El doble campeón mundial asturiano fue el que menos giros completó de todos -sólo 12- y se quedó, con las gomas medias, a un segundo y nueve décimas de Norris.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 346 puntos, catorce más que Lando-, firmó el quinto crono de la sesión, a 599 milésimas de su compañero y rival; en una sesión que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó sexto, a 609; asimismo con las gomas blandas.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto -a 566 milésimas-, en una sesión que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó con el decimonoveno tiempo. El piloto de Pilar (Buenos Aires) repitió 22 veces la pista capitalina y en su mejor vuelta, asimismo con gomas blandas, invirtió un segundo y 948 milésimas más que Norris.

La calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros y medio- se disputará a partir de las tres de la tarde (las once de la noche en horario peninsular español: las 21.00 horas GMT).